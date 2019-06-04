У Зеленского назвали главные преимущества их законопроекта о незаконном обогащении

Его поддерживают иностранные партнеры, также он изменяет подход к ответственности.

Законопроект Владимира Зеленского о незаконном обогащении поддерживают иностранные эксперты, новая редакция не даст "похоронить" закрытые дела и сделает возможным изъятие активов в пользу государства.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга, пишет ТСН.

Он подчеркнул, что команда консультировалась со специалистами из МВФ, Всемирного банка, отечественными экспертами и американскими прокурорами, и законопроект получил их поддержку.

Рябошапка отметил, что он предусматривает другой подход – не только уголовная ответственность, но и возможность конфискации и взыскания необоснованных активов в пользу государства.

По его словам, эта норма уже есть в гражданском законодательстве, но старая формулировка не давала применять ее на практике. Работник АП подчеркнул, что такой подход применяется во многих странах, предусмотрен конвенцией ООН против коррупции и снимает риски с презумпции невиновности.

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Кроме этого, гражданская процедура является более быстрой и более эффективной, дает возможность ретроспективного применения – то есть закрытые дела САП и их материалы могут быть использованы снова.

Рябошапка рассказал, что уголовная ответственность будет наступать за незаконное обогащение в случае, когда размер активов является значительным – более 12 тысяч необлагаемых минимумов (около 11,5 млн гривен).

Как отмечается, эту сумму увеличили сознательно, чтобы антикоррупционные органы не занимались мелкими делами. Более "мелкие" дела рассматриваются в порядке гражданской процедуры.

То есть, пояснил Рябошапка, первая стадия – это гражданская процедура, а когда активы превышают 12 необлагаемых минимумов – наступает уголовная ответственность, и санкции по ней достаточно жесткие – от 5 до 10 лет заключения.

Также Рябошапка объяснил, как будет выглядеть гражданская процедура. Сначала НАБУ на основе своих материалов готовит иск, сравнивая доходы и активы чиновника. Иск подается в Высший антикоррупционного суда, где дело будут рассматривать коллегиально-трое судей.

Детективы НАБУ и прокуроры САП должны будут объяснить в суде, почему активы являются необоснованными и их связь с лицом, против которого подан иск. В свою очередь ответчик должен будет обосновать в суде, почему его доходы легальны. Решение будет приниматься на основе баланса убедительности доказательств.

Кроме этого, Рябошапка заявил, что в президентском законопроекте о восстановлении наказания за незаконное обогащение топ-чиновников учтены нюансы закрытых производств, и треть из фигурантов может понести уголовную ответственность.