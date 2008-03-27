Представитель НАТО успокаивает Медведева

Представитель НАТО отбросил утверждение будущего президента России Дмитрия Медведева о том, что возможное присоединение к Альянсу Грузии и Украины навредило бы европейской системе безопасности.

Спикер Альянса Джеймс Аппатурай в ответ на вопрос Би-Би-Сиотметил, что предыдущие расширения НАТО никогда не имели негативных последствий, а наоборот способствовали безопасности и стабильности в Европе.

Представитель НАТО подтвердил, что на саммите Альянса в Бухаресте на будущей неделе будет обсуждаться вопрос возможного начала с Грузией и Украиной процесса подготовки к членству в организации.

Он также повторил, что решать вопрос вероятного привлечения новых членов в НАТО будут лишь члены организации, и никакая другая сторона не будет иметь права голоса в этом вопросе.