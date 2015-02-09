Евросоюз решил расширить санкции в отношении РФ - СМИ

Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник расширили санкции в отношении РФ, добавив в черный список 19 человек и заморозив счета 9 компаний.

Об этом написал в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. "Главы МИД стран ЕС решили применить визовые санкции в отношении 19 лиц и заморозить счета пяти компаний. Однако имплементация состоится 16 февраля", - написал он, пишет Украинская правда. Читайте такжеСМИ: Меркель выдвинула Путину ультиматум и дала времени до среды Как сообщает Le Figaro, информацию о расширении санкционного списка подтвердил глава МИД Франции Лоран Фабиус. Напомним, ранее Рикард Йозвяк писал, что ЕС, возможно, отложит расширение черного списка российских чиновников и пророссийских сепаратистов.

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