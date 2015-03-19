Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении безопасности в отдельных районах Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2015 года "О дополнительных мерах по мирному урегулированию, нормализации ситуации и укреплению безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Соответствующий указ главы государства № 149/2015 опубликован на президентском сайте.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта 2015 года "О дополнительных мерах по мирному урегулированию, нормализации ситуации и укреплению безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (прилагается, секретно, без пунктов 3-5 - несекретно). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

"С целью реализации Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года № 2202, стремясь к мирному урегулированию, нормализации ситуации и укреплению безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: поддержать и предложить президенту Украины внести на рассмотрение Верховной Рады Украины как безотлагательные: проект Закона Украины "О внесении изменения в статью 10 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"; проект Постановления Верховной Рады Украины "Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления", разработанный в соответствии с Минским протоколом от 5 сентября 2014 года, Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года и Минским "Комплексом мер" от 12 февраля 2015 года.

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Кабинету министров Украины безотлагательно обеспечить: информирование украинской и мировой общественности о том, что интересы национальной безопасности Украины требуют: неукоснительного соблюдения Минских договоренностей при условии подтвержденного независимыми международными наблюдателями выполнения другими сторонами указанных договоренностей взятых на себя обязательств; проведения внеочередных выборов в органы местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины, с соблюдением принципов общих, равных, свободных и прозрачных выборов, а также публичности и открытости избирательного процесса как основных принципов избирательного права, установленных Конституцией Украины и международными договорами Украины, которые закрепляют общепризнанные международные стандарты обеспечения прав человека и являются частью национального законодательства Украины, в том числе с обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ по проведению демократических выборов; налаживания систематического, полного и достоверного информирования жителей Донецкой и Луганской областей о ситуации в Украине и мире...

Службе безопасности Украины совместно с Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Администрацией Государственной пограничной службы Украины безотлагательно принять меры по усилению антитеррористических мер и контрразведывательного режима в зоне безопасности территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории Украины", - говорится в решении СНБО от 12 марта.