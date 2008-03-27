Кабмин утвердил план законодательной деятельности

Кабинет Министров Украины в 2008 году планирует разработать 199 законодательных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК журналистам в Кабинете Министров.

«Правительство сегодня на заседании утвердило ориентировочный план законотворческой деятельности на 2008 год. Это ориентир для министерств и ведомств, органов исполнительной власти по поводу того, какие именно законодательные акты, в частности законы Украины они должны разработать. Всего предусмотрено 199 таких законодательных актов», - сказал Н.ОНИЩУК.

Кроме того, по его словам, ориентировочный план законотворческой деятельности также предусматривает разработку 10 национальных программ и 30 законов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в частности, Министерство юстиции выступит главным разработчиком 21 проекта закона, которые имеют социально значимые последствия, определяют концептуально новые подходы и являются базовыми для урегулирования общественных отношений в соответствующих сферах государственного управления. Среди прочего, на Минюст возложена разработка проектов законов «Об органах внутренних дел», «О прокуратуре» (новая редакция), «О бесплатной правовой помощи», «О всеукраинском референдуме», «О местных референдумах» и др.

В план также включены законопроекты, разработка которых предусмотрена соответствующими резолюциями правительства. Кроме того, планируется разработать 1 кодекс (Градостроительный кодекс Украины). Также планом законопроектных работ на 2008 год предусматривается разработка 10 проектов законов относительно общегосударственных программ.