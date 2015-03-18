В Хабаровском крае украинку облили зеленкой: "Это тебе за Новороссию, бандеровка!"

Об этом она написала в социальных сетях, сообщает Радио Свобода.

«Сегодня на площади Блюхера в 17.00 двое парней облили меня зеленкой со словами "Это тебе за Новороссию, бандеровка!" Кто знает, зеленка отстирается? Шарфик и курточку жалко!" – написала Романенко и сообщила, что подала заявление в полицию.

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На своей странице в Facebook Романенко часто высказывается в поддержку украинских властей.

В конце февраля – начале марта 2014 года Романенко ездила в Киев. По ее словам, целью поездки был визит к родственникам. Когда она возвращалась назад, в хабаровском аэропорту ее задержали сотрудники спецслужб и несколько часов расспрашивали про поездку и Майдан.

Позднее в социальных сетях и на региональном государственном телеканале появился ролик, в котором Романенко осуждала события на Майдане, называя их "антиконституционным переворотом".

Она объяснила, что согласилась на запись этого ролика под давлением, и подала жалобу в прокуратуру. В прокуратре ответили, что провели проверку и нарушений выявили.

Позднее Романенко была уволена из военного ансамбля песни и пляски.

В декабре и феврале в отношении Романенко – которая на момент поездки в Киев формально являлась военнослужащей внутренних войск МВД РФ, работая в ансамбле, – были возбуждены два уголовных дела: одно – по части 3 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы, а равно неявку в срок без уважительных причин на службу", второе – по части 1 статьи 159.2 УК РФ (за "мошенничество при получении выплат"). В военно-следственном управлении СК РФ по Восточному военному округу, которое завело оба дела, ситуацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что еще идет следствие.