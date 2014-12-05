В Хмельницком зеленкой облили депутата облсовета
В Хмельницком районе жители села Лесные Гриневцы зеленкой облили депутата областного совета, бывшего регионала Петра Тарасюка.
Как передает корреспондент УНИАН, перед началом внеочередного заседания сессии облсовета около 20 человек пикетировали областной совет с требованием не допустить того, чтобы у них отобрали 20 га сельскохозяйственных земель, которые используются для ведения личного крестьянского хозяйства. По их словам, сельский председатель Лесных Гриневцев вместе с депутатом Петром Тарасюком пытаются забрать земли, чтобы построить музей.
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Когда к протестующим подошел Петр Тарасюк и начал рассказывать, что на этой территории находятся скифские захоронения, его лицо облили зеленкой.
Вместе с тем, участники митинга продемонстрировали СМИ заключение дочернего предприятия "Подольская археология" ГП "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины"", в котором говорится, что упомянутые участки "не имеют памятников археологии и не относятся к землям историко-культурного назначения".