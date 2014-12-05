В Хмельницком зеленкой облили депутата облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом внеочередного заседания сессии облсовета около 20 человек пикетировали областной совет с требованием не допустить того, чтобы у них отобрали 20 га сельскохозяйственных земель, которые используются для ведения личного крестьянского хозяйства. По их словам, сельский председатель Лесных Гриневцев вместе с депутатом Петром Тарасюком пытаются забрать земли, чтобы построить музей.

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Когда к протестующим подошел Петр Тарасюк и начал рассказывать, что на этой территории находятся скифские захоронения, его лицо облили зеленкой.

Вместе с тем, участники митинга продемонстрировали СМИ заключение дочернего предприятия "Подольская археология" ГП "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины"", в котором говорится, что упомянутые участки "не имеют памятников археологии и не относятся к землям историко-культурного назначения".