Климкин выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Тунисе
18:09, 18 марта 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших в результате террористического нападения в Тунисе.
REUTERS
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.
“Террористическая атака в Тунисе является шокирующей. Глубоко опечален гибелью людей. Выражаю мои искренние соболезнования семьям погибших”, - отметил Климкин.
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