Климкин выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Тунисе

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

“Террористическая атака в Тунисе является шокирующей. Глубоко опечален гибелью людей. Выражаю мои искренние соболезнования семьям погибших”, - отметил Климкин.

Читайте такжеВ Тунисе в ходе спецоперации убиты боевики, расстрелявшие туристов в музее

Читайте такжепогибли 17 туристов

Во время спецоперации убиты двое боевиков, которые напали на музей, заложники освобождены. Один полицейский погиб.