В МИД допускают, что Россия может освободить украинских моряков без упоминания о решении Трибунала ООН

В МИД еще раз подчеркнули, что Россия не имела права задерживать украинские военные суда и моряков.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль допускает, что Российская Федерация может освободить захваченных украинских моряков без упоминания о решении Международного трибунала по морскому праву.

Об этом Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

В частности, она отметила, что РФ не имела никакого права задерживать украинские военные суда и наших моряков. «Это незаконно, это нарушает международную морскую конвенцию...», - подчеркнула Зеркаль.

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«Я уверена, думаю, что россияне достаточно скоро своим способом, который никак не будет связан с решением Трибунала, но вернут наших моряков», - добавила Зеркаль.

«Они это будут представлять как собственное решение, как волю Владимира Владимировича (Путина), и думаю, что так, как было по другому делу, которое касается «Гринпис» и корабля, который называется Arctic Sunrise - они также делали вид, что не исполняют решение Трибунала, но они выполнили все, и даже платили компенсацию», - добавила замминистра.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины в РФ. Суд обязал Россию освободить 24-х украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины в РФ по освобождению захваченных военных судов и моряков.