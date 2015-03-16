В Германии обещают ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной 26 марта

Об этом заявил председатель германского Бундестага Норберт Ламмерт, с которым встретился президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию, сообщает пресс-служба президента.

Собеседники отметили интенсификацию диалога между Украиной и Германией.

"Символично, что мой визит проходит накануне ратификации немецким Парламентом Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - сказал Президент Петр Порошенко.

Читайте такжеМеркель: Европа не успокоится, пока Крым не будет возвращен УкраинеПредседатель Бундестага также отметил символичность и важность ратификации Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС, которая состоится в Бундестаге 26 марта.

Также Петр Порошенко и Норберт Ламмерт обсудили финансовую и экономическое сотрудничество между Украиной и Германией, и подготовку к саммиту «Восточного партнерства» в Риге, где Украина ожидает решения относительно введения со стороны ЕС безвизового режима для своих граждан.

Кроме того, собеседники признали недопустимым поведение двух немецких парламентариев, которые в нарушение норм международного права посетили оккупированные территории на Донбассе, пройдя через границу на неконтролируемом участке, что было использовано российской пропагандой.