Путин сознался, что год назад послал в Крым подразделения ГРУ

В интервью авторам фильма об аннексии Крыма он сознался, что в Крым для разоружения украинских частей были направлены силы ГРУ, сообщает ТАСС.

"Чтобы блокировать и разоружить 20 тысяч человек, хорошо вооруженных, нужен определенный набор личного состава. И не просто по количеству, но и по качеству. Нужны были специалисты, которые умеют это делать. Поэтому я дал поручения и указания Министерству обороны, чего скрывать, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения Главного разведуправления и силы морской пехоты, десантников", - сказал он.

Читайте такжеДоклад Немцова об Украине "Путин. Война" хотят опубликовать уже к середине апреляНапомним, 4 марта 2014 года на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что люди в форме, блокирующие украинские военные части в Крыму, являются "силами местной самообороны", купившими форму и оружие в военторге.

Кроме того, он отдельно заявил, что Россия не имеет отношения к подготовке "сил самообороны Крыма".

Также Путин тогда (4 марта 2014 года) заявил, что вариант присоединения Крыма к России "не рассматривается". Однако, как сообщалось ранее, в фильме об аннексии Крыма Путин заявил, что решение об аннексии было им оглашено в узком составе в ночь перед закрытием Олимпиады в Сочи 23 февраля: "Я всем моим коллегам (их было четверо) сказал: "Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России".