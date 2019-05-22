Депутаты Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из состава фракции "БПП"

Во время соответствующего объявления в сессионном зале парламента раздавались неодобрительные реплики в их адрес.

Народные депутаты Украины Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из состава фракции "Блок Петра Порошенко".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на внеочередном заседании парламента.

Во время этого объявления в сессионном зале был шум и раздавались неодобрительные реплики в адрес этих депутатов, в частности, со стороны их коллег из фракции.

Как сообщал УНИАН, Рада сорвала голосование по изменениям к закону о выборах, даже не включив его в повестку дня.