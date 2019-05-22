Депутаты Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из состава фракции "БПП"
14:28, 22 мая 2019Политика
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Во время соответствующего объявления в сессионном зале парламента раздавались неодобрительные реплики в их адрес.
Об этом объявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на внеочередном заседании парламента / фото УНИАН
Народные депутаты Украины Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из состава фракции "Блок Петра Порошенко".
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на внеочередном заседании парламента.
Во время этого объявления в сессионном зале был шум и раздавались неодобрительные реплики в адрес этих депутатов, в частности, со стороны их коллег из фракции.
Как сообщал УНИАН, Рада сорвала голосование по изменениям к закону о выборах, даже не включив его в повестку дня.
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