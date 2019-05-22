"Удивлен и разочарован": Парубий рассказал, как Зеленский предлагает изменить избирательную систему

Председатель ВР отметил, что после регистрации в парламенте он поставит два президентских законопроекта на голосование для включения в повестку дня сессии.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что президентским законопроектом о выборах предлагаются закрытые избирательные списки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления в парламенте.

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"Буквально несколько минут назад зашел законопроект, подписанный президентом Украины, в Аппарат Верховной Рады. Я дал поручение безотлагательно зарегистрировать его, размножить и раздать народным депутатам", - сказал спикер.

По его словам, он уже прочитал законопроект: "Я дважды пересматривал. Я был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативе президента Зеленского было введение закрытых партийных списков. Еще несколько дней назад с этой трибуны всему украинскому обществу было обещание о введении открытых списков. Но, к сожалению, предложенная нам система, - это полностью закрытые партийные списки, предложенная в этом законопроекте".

Председатель ВР отметил, что после регистрации в парламенте поставит два президентских законопроекта на голосование для включения в повестку дня сессии.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, внесенные президентом Владимиром Зеленским: «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины» под номером 10319 и «О внесении изменений в закон «О публичных закупках» об осуществлении закупок во время избирательного процесса» под номером 10317.