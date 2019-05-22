В Раде зарегистрировали законопроект об изменении избирательной системы в Украине

Проект закона подан президентом Украины и определен как неотложный для рассмотрения.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины». Читайте такжеНационалисты пикетируют Верховную Раду с требованием принятия нового закона о выборах (фото, видео) Соответствующая информация размещена на сайте парламента Украины. Документ зарегистрирован сегодня под номером 10319. Субъект права законодательной инициативы - президент Украины. Проект закона определен президентом как неотложный. Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, в Верховной Раде Украины под номером 10317 зарегистрирован президентский законопроект «О внесении изменений в закон «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса».

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