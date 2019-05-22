Большинство украинцев на выборах в ВР будут искать альтернативу среди новых партий – опрос

Сроки проведения исследования: 16-21 мая 2019 г.

58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 16-21 мая. 26% респондентов готовы проголосовать за парламентские политические силы.

Отмечается, что запрос на «традиционные партии» относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде. В то же время даже здесь от 24 до 40% готовы отдать свои голоса новым политическим проектам.

Справка. Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-21 мая 2019 г.