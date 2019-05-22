Более 70% украинцев поддерживают идею роспуска парламента – опрос

Опрос проводился 16-21 мая.

Более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной рады.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 16-21 мая.

Отмечается, что самый высокий уровень поддержки этой идеи – на Юге и Востоке (более 80%). Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск ВРУ - не менее 60% опрошенных. Определенная разница в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП Солидарность, большинство которых – против этой инициативы.

Справка. Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-21 мая 2019 г.