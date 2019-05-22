Парубий "отправил не пересдачу" законопроект Зеленского о выборах

Законопроект об осуществлении закупок во время избирательного процесса уже зарегистрирован.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что законопроект о выборах вскоре должен быть зарегистрирован в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале ВР.

"Ко мне поступило обращение, где были указано два законопроекта для включения в повестку дня сессии", - отметил спикер и добавил, что он безотлагательно подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР.

Параллельно, напомнил Парубий, он направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой уточнить, о каких номерах законопроектов идет речь.

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"Один из законопроектов был подан два часа назад и он зарегистрирован. Второй был подан в 11.45. Но, к сожалению, он был подан с очень грубым нарушением Регламента, где предполагалось изменить и избирательную систему, и публичные закупки в одном законе. Но мы всеми силами Аппарата сейчас помогаем представителю президента привести представления в соответствие с законом", - отметил председатель ВР.

Так, по его словам, когда это будет сделано, законопроект будет зарегистрирован в ВР. По мнению Парубия, это произойдет в течение получаса.

Как сообщал УНИАН, Зеленский инициировал проведение сегодня, 22 мая, внеочередного заседания парламента для внесения изменений в законы "О выборах народных депутатов" и "О публичных закупках".

Сегодня в Верховной Раде Украины законопроект "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" об осуществлении закупок во время избирательного процесса" зарегистрирован президентом как неотложный под номером 10317.