МИД Польши: Об ужесточении санкций речи не идет, можно говорить о "замороженном" конфликте

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", сказал глава МИД Польши Гжегож Схетына в Брюсселе.

По его словам, за последние недели не произошло ничего такого, что могло бы стать причиной разговоров об ужесточении санкций.

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"Ничего такого не произошло, чтобы можно было говорить об обострении санкций. Последней такой сложной ситуацией была атака на Мариуполь", - отметил он.

"Сейчас создается впечатление, что конфликт заморожен, надо гибко реагировать на эту ситуацию. Не нужно ее радикализировать", - подчеркнул министр.

Сейчас, по его словам, перед странами ЕС стоит вопрос продления действующих санкций, который будет рассматриваться на саммите лидеров ЕС.

"Ключ к продлению санкций - общая позиция всех стран", - подчеркнул Схетына.

В деле урегулирования конфликта на востоке Украины он выступил за поиск новых форматов, в частности за женевский - по его мнению, участие США было бы эффективным.

"Речь идет о том, чтобы использовать наиболее эффективные средства (решения конфликта. - Ред.). Выполнение минских договоренностей важно, но нужно искать следующий формат, более эффективный, чем нормандский. И это является вызовом для тех, кто сейчас ведет разговоры с Россией по мирному решению", - сказал Схетына.