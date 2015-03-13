Пересмотр санкций против России на сессии ПАСЕ в апреле может не состояться – Арьев

Об этом заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, который принимает участие в заседании Комитета ПАСЕ в Париже, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

По словам депутата, произошел определенный раскол внутри пророссийской группы в ПАСЕ. Возможно, что санкции против РФ и ее делегации не будут пересматриваться в апреле, сказал он.

Арьев также подчеркнул, что Россия начинает активную информационную кампанию против Украины.

Читайте такжеСША и Германия предупредили РФ о возможных новых санкциях

«В следующем месяце в Европе ожидается очень активное информационное наступление РФ против Украины. Тема: Украина – пропащее государство. Коррупция, реформы не проводятся, поэтому незачем ей дальше помогать», - сказал Арьев.

Как сообщалось, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, права принимать участие в заседаниях уставных органов и мониторинговой деятельности Ассамблеи.

В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы продлила санкции против России до апреля 2015 года.

Предусмотрено, что решение о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ может быть пересмотрено в апреле, в зависимости от того, как Россия будет выполнять требования Ассамблеи, в том числе по вопросу освобождения Надежды Савченко.