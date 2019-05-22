Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП

Указ о назначении Зеркаль отменен, потому что он не был реализован.

Глава государства Владимир Зеленский отменил указ № 309 от 21 мая о назначении заместителя министра иностранных дел по европейской интеграции Елены Зеркаль на должность заместителя главы администрация Администрации президента. Читайте такжеЗеркаль обещает вечером дать "четкое объяснение" насчет исчезновения указа о ее назначении в АП Об этом говорится в указе № 315 от 22 мая. "Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309" О назначении Е.Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины", - сказано в документе. Как сообщал УНИАН, ранее с официального сайта Зеленского исчез указ № 309 от 21 мая о назначении Зеркаль. Сама Зеркаль пообещала сегодня, 22 мая, вечером объяснить ситуацию с исчезновением с сайта президента указа о её назначении заместителем главы АПУ.

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