Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП
Глава государства Владимир Зеленский отменил указ № 309 от 21 мая о назначении заместителя министра иностранных дел по европейской интеграции Елены Зеркаль на должность заместителя главы администрация Администрации президента.
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Об этом говорится в указе № 315 от 22 мая.
"Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309" О назначении Е.Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины", - сказано в документе.
Как сообщал УНИАН, ранее с официального сайта Зеленского исчез указ № 309 от 21 мая о назначении Зеркаль.
Сама Зеркаль пообещала сегодня, 22 мая, вечером объяснить ситуацию с исчезновением с сайта президента указа о её назначении заместителем главы АПУ.