Первые кадровые решения Зеленского могут появиться уже сегодня вечером – советник президента

По словам советника, Зеленский не решил, кого назначит на должность главы своей администрации.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан предполагает, что первые указы по кадровым вопросам появятся сегодня вечером.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций президента с лидерами фракций и групп парламента о роспуске Верховной Рады.

На вопрос, назначен ли уже глава Администрации президента Украины, Богдан ответил: «Такое решение на сегодняшний день не принято, на данный момент. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером».

Богдан отметил, что сейчас он ни на одну официальную должность не назначен. «У меня есть твердое намерение в момент возможного моего трудоустройства где-то в том или ином органе подать заявление о приостановке моей адвокатской деятельности. С этого момента у меня остановится лицензия, и я не имею права быть представителем ни одного человека или юридического лица в системе правосудия Украины», - добавил он.