У Зеленского назвали "наиболее допустимую" дату выборов в Раду

Президент призывает снизить процентный барьер прохождения в парламент.

В Администрации президента Украины склоняются к 21 июля 2019 года в качестве даты проведения досрочных парламентских выборов.

Читайте такжеТимошенко рассказала, на каких основаниях Зеленский распустит Раду

Об этом на брифинге заявил представитель команды избранного президента Андрей Богдан, передает ТСН.

"Мы видим для себя более допустимую дату голосования - 21 июля 2019 года. Сейчас идет консультация с ЦИК относительно процедуры выборов. Возможно, будет обращение к председателю ВР Андрея Парубия о созыве на завтра, 22 мая, внеочередной сессии и принятие изменений в закон о выборах народных депутатов. Пока есть понимание, что возможно будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему. Останется только пропорциональная партийная система. Дополнительным условием таких изменений является снижение процентного барьера. Еще один важный момент - уменьшение сроков тендерных закупок, которые будут проводиться ЦИК. Это будет поставлено перед Верховной Радой", - сказал он.

По его словам, причины роспуска ВР – отсутствие парламентской коалиции.