Указ о роспуске Рады не опубликуют, пока депутаты не проголосуют изменения в закон о выборах – СМИ
14:07, 21 мая 2019Политика
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Сегодня Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
СМИ сообщают, что указ о роспуске парламента уже готов, однако его пока не публикуют / Фото УНИАН
Указ о роспуске парламента уже готов, однако его не опубликуют, пока Рада не проголосует изменения в закон о выборах.
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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведут журналисты «Украинской правды». По информации канала, выборы ориентировочно состоятся 21 июля.
Напомним, Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Президент также предложил снизить проходной барьер для партий в Верховную Раду до 3% и отменить мажоритарную систему.
Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.
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