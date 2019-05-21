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Указ о роспуске Рады не опубликуют, пока депутаты не проголосуют изменения в закон о выборах – СМИ

14:07, 21 мая 2019
Политика
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СМИ сообщают, что указ о роспуске парламента уже готов, однако его пока не публикуют / Фото УНИАН

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведут журналисты «Украинской правды». По информации канала, выборы ориентировочно состоятся 21 июля.

Напомним, Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Президент также предложил снизить проходной барьер для партий в Верховную Раду до 3% и отменить мажоритарную систему.

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

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Теги: #Рада#Владимир Зеленский