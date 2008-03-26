БЮТ попросил у Луценко отсрочку

Встреча демократических сил для определения единой кандидатуры на должность мэра Киева перенесена по просьбе БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«Встреча переносится потому, что БЮТ попросил тайм-аут на внутренние дискуссии по этому поводу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, отвечая на вопрос по поводу его предложения создать новую политическую силу, он отметил, что на данный момент не обсуждал этот вопрос с представителями других политических сил.

«Речь идет о внутренней трансформации «Народной самообороны». Как только мы пройдем этот этап, мы продолжим сотрудничество со всеми демократическими силами, которые составляют сегодня НУ-НС, и не только», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что новая политическая сила должна стать «третьей силой, оставаясь стратегическим союзником БЮТ».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО пригласил демократические силы встретиться 26 марта в 15.00 в помещении Киево-Могилянской академии и определить стратегию проведения выборов в Киеве.

Вместе с тем народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявлял, что его политическая сила определит кандидата на должность мэра Киева 31 марта.

Сегодня официально стартовали избирательные гонки в Киевский городской совет и на должность столичного городского председателя.