БЮТ попросил у Луценко отсрочку
Тайм-аут на внутренние дискуссии
|Юрий Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.
«Встреча переносится потому, что БЮТ попросил тайм-аут на внутренние дискуссии по этому поводу», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Кроме того, отвечая на вопрос по поводу его предложения создать новую политическую силу, он отметил, что на данный момент не обсуждал этот вопрос с представителями других политических сил.
«Речь идет о внутренней трансформации «Народной самообороны». Как только мы пройдем этот этап, мы продолжим сотрудничество со всеми демократическими силами, которые составляют сегодня НУ-НС, и не только», - сказал он.
Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что новая политическая сила должна стать «третьей силой, оставаясь стратегическим союзником БЮТ».
Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО пригласил демократические силы встретиться 26 марта в 15.00 в помещении Киево-Могилянской академии и определить стратегию проведения выборов в Киеве.
Вместе с тем народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявлял, что его политическая сила определит кандидата на должность мэра Киева 31 марта.
Сегодня официально стартовали избирательные гонки в Киевский городской совет и на должность столичного городского председателя.