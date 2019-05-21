Грибаускайте призвала Зеленского "раздавить олигархическую систему" в Украине

По мнению литовского лидера, Украина сейчас находится на распутье.

После инаугурации Владимира Зеленского в качестве нового президента Украины состоялась его встреча с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

На встрече с главой украинского государства Грибаускайте отметила, что народ возлагает на Зеленского большие надежды, сообщает Литовский курьер.

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По мнению литовского лидера, Украина сейчас находится на распутье - "у нее очень много вызовов, но и огромных возможностей".

"Новый президент хочет очень многих изменений, его связывают с большими надеждами людей. Изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует в Украине почти 30 лет", - заявила литовский президент.

Ранее УНИАН сообщал, что Грибаускайте сразу после выборов поздравила Зеленского с избранием.