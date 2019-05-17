Инаугурацию Зеленского посетит президент Литвы

В понедельник Даля Грибаускайте отправится в Киев.

В понедельник, 20 мая, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте отбывает в Киев для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте президента Литвы.

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«Как отметила глава государства, Украина - очень близкая для нас страна. Литовский народ в течение многих десятков лет вел борьбу за свободу, поэтому очень хорошо понимает и поддерживает стремление украинского народа самостоятельно создавать европейское будущее своего государства, а также решительно поддерживает Украину в защите своего суверенитета и территориальной целостности», - отметили в пресс-службе главы Литовского государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10:00.

Известно, что на инаугурацию прибудут помощник генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности посол Алехандро Альваргонсалес и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.