цей матеріал доступний українською

Родители Зеленского присутствовали на церемонии инаугурации сына в парламенте (фото)

15:56, 20 мая 2019
Политика
470 0

Родители нового президента Украины Владимира Зеленского присутствовали на церемонии инаугурации сына в парламенте.

Читайте такжеВся в бэлом: дебютный выход Елены Зеленской в качестве первой леди Украины (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, родители Зеленского находились в так называемой «судейской ложе», в правой части сессионного зала, возле президиума и рабочих мест народных депутатов от «Самопомочи».

Мать Владимира Зеленского что-то иногда говорила мужу, кивая на сессионный зал.

Родители сидели рядом с невесткой Еленой Зеленской, в одном ряду с бывшими президентами Украины. Рядом с Еленой Зеленской сидел президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Верховная Рада Украины#Владимир Зеленский#Елена Зеленская