Родители Зеленского присутствовали на церемонии инаугурации сына в парламенте (фото)

Рядом с родителями сидела жена президента Елена Зеленская и бывшие главы Украинского государства.

Родители нового президента Украины Владимира Зеленского присутствовали на церемонии инаугурации сына в парламенте.

Читайте такжеВся в бэлом: дебютный выход Елены Зеленской в качестве первой леди Украины (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, родители Зеленского находились в так называемой «судейской ложе», в правой части сессионного зала, возле президиума и рабочих мест народных депутатов от «Самопомочи».

Мать Владимира Зеленского что-то иногда говорила мужу, кивая на сессионный зал.

Родители сидели рядом с невесткой Еленой Зеленской, в одном ряду с бывшими президентами Украины. Рядом с Еленой Зеленской сидел президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук.