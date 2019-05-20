На инаугурацию Зеленского прибыли актеры "95 квартала" (фото)
09:51, 20 мая 2019Политика
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Среди присутствующих были замечены Юрий Корявченков, Мика Фаталов и Артем Гагарин, а также Евгений Кошевой.
Церемония инаугурации начнется в 10.00 / Depo.ua
Представители студии "Квартал 95" прибыли в Верховную Раду на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.
"Новое время"
"Новое время"
Depo.ua
Depo.ua
Depo.ua
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Об этом сообщает Depo.ua.
Среди присутствующих были замечены, в частности, Юрий Корявченков, Мика Фаталов и Артем Гагарин, а также Евгений Кошевой.
Церемония инаугурации начнется в 10.00.
За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.
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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского