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На инаугурацию Зеленского прибыли актеры "95 квартала" (фото)

09:51, 20 мая 2019
Политика
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Церемония инаугурации начнется в 10.00 / Depo.ua
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&quot;Новое время&quot;
Depo.ua
Depo.ua
Depo.ua

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Об этом сообщает Depo.ua.

Среди присутствующих были замечены, в частности, Юрий Корявченков, Мика Фаталов и Артем Гагарин, а также Евгений Кошевой.

Церемония инаугурации начнется в 10.00.

За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский