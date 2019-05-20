На инаугурацию Зеленского прибыли актеры "95 квартала" (фото)

Среди присутствующих были замечены Юрий Корявченков, Мика Фаталов и Артем Гагарин, а также Евгений Кошевой.

Представители студии "Квартал 95" прибыли в Верховную Раду на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского. Читайте такжеВ Киеве закрыли на вход станцию метро "Арсенальная" из-за инаугурации Зеленского Об этом сообщает Depo.ua. Среди присутствующих были замечены, в частности, Юрий Корявченков, Мика Фаталов и Артем Гагарин, а также Евгений Кошевой. Церемония инаугурации начнется в 10.00. За торжественной церемонией инаугурации Владимира Зеленского можно следить в нашей онлайн-трансляции.

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