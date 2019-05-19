Возложение цветов к "Быковнянским могилам": последнее официальное появление Порошенко как президента (фото)

Президентская чета возложила цветы к братской могиле и почтила память погибших.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

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Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президентская чета возложила цветы к братской могиле и почтила память погибших. Также у братской могилы был установлен венок цветов с лентой национальных цветов Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, супруги установили лампады и почтили память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала «Быковнянские могилы».

Президент с супругой также приняли участие в церемонии возложения венка цветов к памятному знаку польских захоронений.

*** В Украине сегодня, 19 мая, чтят память жертв политических репрессий.

День памяти жертв политических репрессий, в соответствии с указом президента Украины от 21 мая 2007 года, отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.