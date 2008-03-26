Турчинов не хочет быть мэром Киева, но если партия скажет...

Первый вице-премьер Александр Турчинов не хочет быть мэром Киева, однако будет баллотироваться на эту должность в случае, если фракция БЮТ его рекомендует.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Честно скажу – нет, не хочу. Но если партия скажет: "Надо", то буду", - сказал Турчинов.

Позднее в комментарии журналистам он отметил, что окончательного решения о выдвижении его на должность мэра еще не принято, опровергнув информацию о том, что якобы его кандидатуру утвердили на закрытом собрании БЮТ.

Турчинов также напомнил, что по закону выдвижение кандидата происходит или в результате выдвижения политической силой, или самовыдвижения.

"Насколько мне известно, собрания еще не было и самовыдвижения тоже, поэтому давайте подождем", - сказал он.