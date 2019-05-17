У Зеленского назвали предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Раду

Дмитрий Разумков также возмутился инициативой нардепов проголосовать законопроект "О Президенте", которым предлагалось значительно сократить полномочия президента.

Спикер новоизбранного президента Дмитрий Разумков назвал причины, которые дают Владимиру Зеленскому основания для роспуска украинского парламента.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг вечером, передает ТСН.

"Есть предпосылки, которые дают президенту возможность распустить Раду. Они очень четкие и прописанные в законе. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции и с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов. Было очень много запросов от различных организаций коммерческих, общественных, и от народных депутатов, которыми просили господина Парубия предоставить поименный список коалиции. Почему украинский народ не может понять, кто же входит в коалицию, которая несет ответственность за все те действия, которые несет парламент? Ответа нет. Если мы говорим об эту формальную причину - она имеет место быть", - сказал он.

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Разумков также возмутился инициативой нардепов проголосовать законопроект "О Президенте", которым предлагалось значительно сократить полномочия президента. Эта идея, по словам Разумкова, принадлежала главе ВР Парубию.

"Идея появилась в понедельник, а в четверг депутаты должны были проголосовать за этот законопроект, где фактически с нарушением всех процедур, в том числе и Конституции, планировали убрать практически все полномочия и превратить президента страны в номинальную фигуру. Это не дало бы ему выполнить даже те обещания, которые были даны во время избирательной кампании", - сказал спикер Зеленского.

Как сообщал УНИАН, по данным источников издания Lb.ua в пятницу, 17 мая, фракция "Народный фронт" готовится заявить о выходе из состава коалиции "Европейская Украина", чтобы помешать роспуску Верховной Рады.