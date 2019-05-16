Социологи назвали пять первых шагов, которых украинцы ожидают от новоизбранного президента

Почти 40% граждан высказались за роспуск нынешнего состава Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.

Наиболее ожидаемыми первыми шагами новоизбранного президента Владимира Зеленского является снятие неприкосновенности с народных депутатов, судей, президента; начало переговоров в четырехугольнике «Украина - РФ - так называемые «ДНР» и «ЛНР»; возвращение украинских военнопленных из РФ; инициирование роспуска Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов и обеспечение стабильности национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным исследования, наибольшее число опрошенных - 53,7% - среди первых решений новоизбранного президента Украины ожидает снятия неприкосновенности с депутатов, судей, президента.

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«Шаги, которые связаны с урегулированием конфликта на востоке и его последствиями, заняли второе и третье места: «Начать прямые переговоры в четырехугольнике «Украина - РФ - т.н. ДНР и т.н. ЛНР» для прекращения огня и возвращения Донбасса» - 40,9% и «обеспечить возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц» - 38,4% », - сказано в пресс-релизе по результатам опроса.

Четвертый шаг - инициировать роспуск нынешнего состава Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов (38,1%)

Пятое - обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы (33,7%).

Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, Социологическая группа «Рейтинг» провели национальный опрос с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Метод получения информации - индивидуальное интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондента. Стандартные отклонения составляют 1,10 - 1,83%.