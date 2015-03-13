Экс-руководитель службы криминальной разведки объяснил волну самоубийств среди чиновников

Смерть Александра Пеклушенко уже третья среди известных регионалов-нардепов. До этого мертвыми найдены Станислав Мельник и Михаил Чечетов.

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, смерти, очень похожие на самоубийства, косят ряды и бывших чиновников.

В большой политике Александр Пеклушенко с 2002 года. В Раду попал по мажоритарке от провластного альянса "За единую Украину". Через месяц - переметнулся в Партию регионов. С тех пор ее не покидал. В выступлениях Пеклушенко упорно гнул политику ПР.

В ноябре 2011-го возглавил Запорожскую облгосадминистрацию. СМИ связывали его с местным криминальным авторитетом - "смотрящим" области - Евгением Анисимовым. Во время революции достоинства, запорожцы, которые вышли на Майдан - под окна кабинета Пеклушенко, не один раз требовали от него сложить полномочия. Пеклушенко не раз выходил к протестующим, но требования так и не выполнил.

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Впоследствии под давлением активистов - Пеклушенко ушел с совещания в администрации, но заявления так и не написал, уволили по приказу. С тех пор - был не публичным.

Эта смерть - третья громкая для Запорожской области. В конце февраля повешенным нашли мэра Мелитополя Вальтера. Его адвокат, заместитель руководителя горотдела милиции - Александр Бордюга - также умер. Официальную причину его смерти так и не назвали.

Среди нардепов - регионалов, смерть Пеклушенко, также третья - на этой неделе с огнестрельным ранением найден Сергей Мельник, до этого - Михаил Чечетов. Экс-коллега покойников, Тарас Чорновил рассуждает: все трое были зависимыми от "покровителей". "Все трое, покончившие пока жизнь самоубийством, удар никогда держать не умели. Вот одна из особенностей, которые их выделяют", - говорит Чорновил.

Всплеск смертности среди бывших власть имущих всегда идет за сменой режима. Преступления, совершенные во время его господства, должен кто-то оплатить - убеждает известный украинский оперативник Валерий Кур.

"Люди понимают, что придет время и надо будет рассчитаться жестко. Чтобы не платила вся семья, они оставляют им часть наворованных денег, доброе имя и уходят из жизни", - говорит основатель и первый руководитель службы криминальной разведки УБОП Украины Валерий Кур.

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По его словам, эти смерти могут быть выгодны всем. Бывшим соратникам, ибо их тайны всегда останутся тайнами, нынешней власти - потому что не выплывет ничего лишнего и самим правоохранителям - ибо со смертью подозреваемого можно тихо закрыть громкое уголовное производство.

Об эпидемии самоубийств бывших депутатов от Партии регионов читайте в аналитическом материале УНИАН - «Верный солдат» Януковича.