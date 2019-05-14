"Похоже на шантаж": дипломат оценил заявление Климкина о возможном выходе Украины из "Минска"

Сдержанность Европы и США в последние годы вызвана неопределенностью курса Киева в связи с выборами.

Заявление министра Павла Климкина в Брюсселе - и бессмысленное, и удивляющее одновременно. Потому, что минские договоренности является важными для Украины, на территории которой проходит конфликт, страны, которая потеряла часть своих территорий.

Об этом пишет украинский дипломат Маркиян Лубкивский в своей колонке на Главреде.

Он утверждает, что это заявление больше похоже на шантаж.

"Кому мы хотим сделать хуже? Мы должны решить вопросы, которые связаны с возвращением наших территорий, возвращения домой наших узников совести, заложников, которые находятся на территории, оккупированный врагом. Поэтому пугать наших партнеров выходом из Минских договоренностей – это слабая позиция. С одной стороны, она не приведет к тому, что Совет Европы остановится в своих намерениях вернуть Российскую Федерацию к полноценной работе в этой институции. А с другой стороны – она и не принесет нам никакой пользы", - пишет Лубкивский.

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"Я думаю, что на протяжении последнего полугодия мы наблюдали сдержанность европейских, североатлантических партнеров в вопросах, которые касаются взаимодействия между Украиной и Россией и решении проблем, связанных с восстановлением территориальной целостности и суверенитетом Украины. Это вполне нормально и связано с тем, что в Украине проходили выборы. И причина таится именно в этом – со стороны Европы и США было определенное выжидание для понимания, кто победит на выборах и каким образом ситуация может развиваться в перспективе", - считает дипломат.

Также он напоминает, что 23-26 мая пройдут выборы в Европарламент.

"И это тоже влияет на вопросы, связанные с Украиной. Они будут, возможно, отложены со стороны европейских партнеров. Будет сформирован Европарламент, после этого должны появится новые еврокомиссары. И только после этого новоназначенный президент сможет развивать с ними сотрудничество. Но опять-таки, уже после выборов в Верховную Раду, которые состоятся у нас осенью. Подводя итоги, получается, что ситуация с выборами повлияла на то, что нет прогресса в вопросах решения самого главного для Украины вопроса – восстановления нашей территориальной целостности", - добавил Лубкивский.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.