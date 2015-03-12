В Администрации президента началось заседание СНБО

В Администрации президента Украины началось заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеНа заседание СНБО впервые пригласили лидеров парламентских фракций – СМИ

По результатам заседания СНБО ожидается брифинг.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал, что на ближайшем заседании СНБО будут рассмотрены шаги, которые необходимо осуществить для выполнения Минских договоренностей.