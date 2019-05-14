Дипломат сделал прогноз по санкциям против РФ за "паспортную" агрессию

Дипломат напомнил, что последние 5 лет Украина активно продвигает введение санкций против России.

Главы МИД стран ЕС и "Восточного партнерства" могут ввести новые санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса, но заработают ли эти санкции на практике – большой вопрос.

Такое мнение высказал в дипломат Андрей Телиженко, передает «Обозреватель».

Читайте такжеТеррористы под видом миротворцев: экс-чиновник СНБО раскрыл план Путина с паспортами для ОРДЛО

"Думаю, решение вопроса относительно санкций будет положительным. Какими они будут – это уже вопрос к нашим партнерам в Евросоюзе", – отметил Телиженко.

Дипломат напомнил, что последние 5 лет Украина активно продвигает введение санкций против России.

"Но, как мы видим, санкции не действуют. Наши ребята каждый день гибнут на востоке Украины. Один из крупнейших автопроизводителей – Mercedes-Benz – открывает завод в РФ. Продолжается экономическое сотрудничество и в других сферах, например, Nord Stream (газопровод "Северный поток-2" – Ред.) и тому подобное", – пояснил он.

"То, что наша предыдущая власть, Климкин и Порошенко, пытаются создать иллюзию, что санкции действуют, что это их победа – это некий миф, от которого устали даже наши партнеры в ЕС и США", – подчеркнул эксперт.