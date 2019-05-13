"Безголовый" Конституционный суд. За что хотят уволить Станислава Шевчука и почему это не связано с инаугурацией Зеленского

Во вторник, 14 мая, Конституционный суд Украины может рассмотреть вопрос лишения главы КСУ Станислава Шевчука статуса судьи КСУ. Несмотря на то, что в повестке дня КС на эту дату стоят только три вопроса, среди которых тема с отставкой отсутствует, по сведениям источников УНИАН в суде, 12 судей больше не хотят видеть своим руководителем Станислава Шевчука и готовы предпринять попытку его увольнения.

В свое время Шевчука на роль главы КСУ достаточно активно лоббировали ряд западных партнеров Украины и руководители Конституционных судов некоторых стран Европы. Сейчас, судя по информации, которой располагает УНИАН, потенциальная отставка «протеже» вряд ли вызовет несогласие или негодование на Западе – в Шевчуке разочаровались, а его независимость у европейцев и американцев (недавно отказавших Шевчуку в визе для посещения США) вызывает сомнения. Согласно информации, которой располагает УНИАН, бывшие влиятельные друзья Станислава Шевчука из-за границы возмущены, к примеру, тем, что КСУ отметил статью УК об ответственности за незаконное обогащение.

Впрочем, претензии к нему этим не ограничиваются.

В распоряжение УНИАН попал любопытный документ – Вывод Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного суда Украины о наличии оснований для увольнения судьи Конституционного суда Станислава Шевчука в связи с «совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и систематическим игнорированием своих обязанностей, что является несовместимым со статусом судьи КСУ и выявило его несоответствие занимаемой должности».

Проступки главы КСУ

Вопросы у коллег по Конституционному суду вызвало игнорирование Станиславом Шевчуком права судей КСУ на опубликование отдельного мнения относительно акта суда, а также попытки препятствовать рассмотрению одного из дел. «На неправомерность действий Станислава Шевчука указывает то, что он, во-первых, безосновательно, злоупотребляя служебным положением, исключил из повестки дня заседания суда подготовленный вопрос по рассмотрению конкретного дела. Во-вторых, требовал снятия этого дела с рассмотрения тогда, когда сам не был на работе, а официально обязанности главы суда исполнял его заместитель. В-третьих, предъявил незаконное требование к судье-докладчику – не рассматривать дело», - отмечает Постоянная комиссия.

Еще одним основанием для рассмотрения вопроса об отставке главы КСУ его коллеги определили назначение нескольких человек внештатными советниками председателя суда личными распоряжениями Шевчука. Как указывают судьи КСУ, существование таких должностей в Конституционном суде не имеет под собой правовых оснований. «Незаконное внедрение главой КСУ Шевчуком должностей внештатных советников главы КСУ на общественных началах и назначение на них ряда лиц фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности главы КСУ», - говорится в выводах Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного суда о наличии оснований для увольнения председателя КСУ.

Мол, законом Украины «О Конституционном суде Украины» предусмотрено, что организационное, аналитическое юридическое, информационное, материально-техническое обеспечение председателя суда проводит Секретариат КСУ. Однако по решению Шевчука все эти обязанности «взвалили» на себя внештатные советники.

На практике это привело к тому, что они принимали участие в совещаниях и других мероприятиях при участии главы КСУ, вырабатывали для него предложения и рекомендации, готовили и оценивали проекты актов главы КСУ, имели доступ к документам, которые содержат информацию с ограниченным доступом (в том числе к проектам решений Конституционного суда), давали поручения руководителям структурных подразделений и другим сотрудникам Секретариата суда, чем фактически вмешивались в их работу...

Но и это еще не все. Деятельность этих советников послужила поводом для того, чтобы залезть в карманы налогоплательщиков. Дело в том, что обеспечение пяти внештатных советников для Станислава Шевчука происходило за счет госсредств, выделяемых на содержание КСУ (обеспечение рабочими местами, компьютерной техникой, связью и т.д.). По подсчетам судей КСУ, расходы на содержание одного рабочего места одного работника суда в 2019 году составило 4,4 тыс гривен в месяц, или 52,4 тыс гривен в год. Пятеро внештатных советников главы КСУ, в общей сложности, пробыли на этих должностях 359 дней.

«Размер расходов на деятельность внештатных советников главы КСУ Станислава Шевчука на общественных началах, а также правовая оценка их деятельности, должны быть определены в установленном законом порядке», - отмечают судьи КСУ.

Любопытно и другое. В этих проступках судьи КСУ определили «признаки уголовных правонарушений, в частности, злоупотребление служебным положением, нецелевым использованием бюджетных средств и вмешательства в деятельность судьи». При этом добавили, что выяснение этих признаков – стоит ли по этому поводу заводить уголовное дело или нет – не является компетенцией Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ. Однако – и этим завершается основной текст выводов Постоянной комиссии – эти признаки «подлежат проверке в установленном законом порядке» (что означает необходимость изучения всех этих обстоятельств правоохранительными органами).

Политизация ради сохранения кресла

Еще одной из претензий к Станиславу Шевчуку, согласно тексту выводов Постоянной комиссии, является также то, что, еще до окончания президентской избирательной кампании Станислав Шевчук в интервью одному из украинских изданий заявил, что не будет приводить к присяге новоизбранного президента в случае фальсификаций на выборах: «Согласно статье 104 Конституции Украины, председатель Конституционного Суда приводит новоизбранного президента к присяге в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому. Но хочу отдельно сказать: я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы».

Коллеги Шевчука, расследовавшие его деятельность, отметили, что победителя выборов определяет Центральная избирательная комиссия, а не глава КС. В частности, судьи КСУ отметили, что подобные публичные высказывания главы КСУ сделаны «при отсутствии конституционно-правовых оснований, не соответствуют статусу судьи и главы КСУ по своему содержанию, а также по своей направленности являются политическими», поскольку могут быть расценены как вмешательство в политический процесс. «Таким образом Станислав Шевчук дискредитировал должность главы КСУ и нанес существенный урон авторитету КСУ», - говорится в выводах Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного суда о наличии оснований для увольнения председателя КСУ.

Кстати, эта история вышла за рамки расследования, проводившегося Постоянной комиссией по регламенту и этике еще в процессе избирательной кампании: за недальновидное, но громкое заявление Станислава Шевчука «отдуваться» пришлось всему Конституционному суду публично. В частности, 25 апреля судьи КСУ распространили сообщение, в котором говорилось, что «приведение новоизбранного президента Украины к присяге является конституционной обязанностью главы Конституционного суда Украины, которая, безусловно, будет выполнена».

«Любые манипуляции председателя Конституционного суда Украины по выполнению этого конституционного долга являются недопустимыми, как и создание ситуации, когда процедура приведения новоизбранного президента Украины к присяге будет невозможна или перенесена из-за отсутствия председателя Конституционного суда Украины», - добавили судьи КСУ.

Однако шумиха вокруг президентской присяги на этом не улеглась: похоже, с подачи окружения самого Шевчука, знавшего о готовящемся рассмотрении своей отставки и сыгравшего на упреждение, в информационное пространство уже после голосования во втором туре выборов стал активно продвигаться новый тезис – о том, что, якобы, у команды действующего президента – Порошенко – есть «коварный план» сорвать вступление в должность избранного президента Владимира Зеленского, и план этот заключается… в отставке Шевчука: дескать, в случае увольнения главы Конституционного суда, невозможно будет привести нового президента к присяге, а, значит, он не сможет вступить в должность.

Конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры Украинско-Американского Университета Конкордия Сергей Панасюк отмечает, что эти спекуляции – беспочвенны: «в Конституционном уже суде пояснили, что 104 Глава Конституции не привязывается к конкретному человеку, а речь в ней идет о должности. Нужно понимать, что в государстве (в любых его сферах, речь идет не только о Конституционном суде) даже самые высокие должности взаимозаменяемы. К примеру, если что-то случается с президентом, выполнять его обязанности начинает спикер парламента. Конституционный процесс не может сорваться. Поэтому, даже если действующий глава КСУ уйдет в отставку, решать вопросы, входящие в обязанности руководителя Конституционного суда, может его заместитель. А если и он не может, то делать это должен старший по возрасту член КСУ. Более того, что бы ни случилось – пройдет ли инаугурация в те или иные сроки, будет ли принимать присягу нового президента глава КСУ, его зам или старший по возрасту судья, только сам же Конституционный суд, в итоге, и будет говорить о конституционности этих процедур».

Путь из судей в подсудимые

Помимо желания убрать Станислава Шевчука с должности своего руководителя, его коллеги замахнулись на большее – и хотят лишить «политизированного» босса статуса судьи КСУ вообще. С последующей перспективой изучения его деятельности правоохранительными органами.

По словам юриста-конституционалиста Юрия Ключковского, «прекратить полномочия судьи значительно сложнее, чем главы суда. Суд выбирает председателя, суд его снимает и выбирает кого-то другого. А судья – это специальный статус, защищенный Конституцией, а не только законом о Конституционном суде».

Ситуация, когда судья Конституционного суда лишался должности и после этого попадал под уголовное преследование – из ряда вон выходящее событие даже в нашей, богатой на самые абсурдные явления, стране.

«Судя по настроениям, вероятно, могут быть прекращены полномочия Шевчука именно как главы КСУ, но не как судьи», - считает Ключковский.

А вот эксперт по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко, напротив, отмечает, что увольнение Станислава Шевчука с должности судьи КСУ – вполне вероятно. «С 2016 года, после того, как были внесены изменения в Конституцию для повышения гарантий независимости судей КСУ, было закреплено, что субъекты назначения не могут увольнять судей Конституционного суда, это может сделать только сам КС 12 голосами из 18. В этом смысле нас ожидает прецедент – если увольнение произойдет, это будет первое увольнение по новой процедуре», - говорит он.

Источники УНИАН отмечают, что необходимые 12 голосов имеются. А каковы, в этом случае, перспективы уголовного преследования Шевчука?

По словам эксперта по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Богдана Бондаренко, в принципе, уголовное дело против председателя Конституционного суда можно открыть хоть сейчас – но, до увольнения с должности и лишения статуса судьи, привлечь к ответственности Шевчука вряд ли получится. «У председателя КСУ, как и у других судей, есть гарантированный законодательством иммунитет. Этот иммунитет служит гарантией против беспочвенного давления на Конституционный суд», - говорит он.

Так вот, после увольнения, по словам Бондаренко, мысли и факты, озвученные в выводах Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ – к примеру, о препятствовании деятельности суда или злоупотреблении служебным положением – могут заинтересовать Национальную полицию, или НАБУ, соответственно.

«Вариантов может быть несколько: на Шевчука может быть написано заявление от любого физического лица (даже от судей) в один из этих органов, может быть опубликована информация в СМИ (что уже произошло) и на основании этого уполномоченные органы могут открыть уголовное производство и внести его в ЕРДР… То есть процедура такая же, как и при открытии любого производства о совершенном правонарушении», - отмечает Бондаренко.

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Ситуация, которая сложилась в Конституционном суде и вся история с возможным увольнением его председателя, заставляет сделать несколько серьезных выводов.

Во-первых, едва ли не впервые Конституционный суд не просто «вынес сор из избы», а открыто признал – один из судей, более того, Глава суда – возможно, нарушал закон. То есть, судьи КСУ не стали, как это было заведено раньше, прикрывать проступки своего коллеги формулировками «уволен за нарушение присяги» или «уволен по состоянию здоровья».

Во-вторых, тот факт, что судьи КСУ впервые не стали решать проблемы, возникшие в суде, кулуарно – очень важный момент. Такая открытость, с одной стороны, говорит о попытке членов КС объяснить обществу, что увольнение главы Конституционного суда происходит отнюдь не по политическим причинам (в связи с темой инаугурации новоизбранного президента). С другой – свидетельствует о попытке сохранить доверие общества к решениям, которые высочайший суд страны, чьи решения не могут быть обжалованы, выносил и продолжит выносить. А это важно для всех украинцев.

…В том чисел, в политическом контексте. Ведь никто не возьмется сейчас предположить, как будут развиваться отношения между новым президентом и парламентом. Назначит ли Рада дату инаугурации, не нарушая буквы закона. Пойдет ли Владимир Зеленский на попытку роспуска парламента в обход закона – если инаугурация состоится только в июне. В любом случае, трактовать те или иные действия в контексте их конституционности будет именно Конституционный суд. И его решения не должны вызывать у общества сомнений. А это достигается только благодаря высокому уровню доверия к КС. Вне зависимости от того, кого судьи выберут своим председателем.

Татьяна Урбанская