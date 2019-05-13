ГБР расследует растрату служащими "Спецтехноэкспорта" 200 миллионов гривень оборонного бюджета

Еще в ноябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что "Спецтехноэкспорт" "вымыл 200 миллионов оборонного бюджета".

Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование по факту растраты служебными лицами государственного предприятия "Спецтехноэкспорта" государственных средств в сумме 198 миллионов гривень, которые были уплачены на счета фиктивных предприятий.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на ответы ГБР на запрос проекта “Марлин” относительно хода расследования в отношении “Спецтехноэкспорта”.

В октябре 2017 года следователи Государственной фискальной службы начали расследовать, как служащие ГП "Спецтехноэкспорт" с концерна "Укроборонпром" в конце 2016 года, злоупотребляя служебным положением, перечислили ООО "Картер групп" 198 миллионов гривень. Данные средства были уплачены согласно договору поставки военных товаров за границу.

Позже ООО "Картер групп" изменило название на ООО "Пром инфо". В 2018 году дело начало расследовать СБУ, а теперь ГБР.

Расследование проводится по ч.5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, ООО "Картер групп" было создано с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий реального сектора экономики. Как доказательство приводятся показания якобы владельцев и работников частного предприятия, которые отрицали свою причастность к хозяйственной деятельности "Картер групп".

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Зато представитель ГП "Спецтехноэкспорта" настаивает, что над реализацией упомянутого договора осуществляла надзор Госслужба экспортного контроля, и те 198 миллионов гривень были оплачены иностранным заказчиком из Индии, поэтому "растрата государственных средств в данном случае невозможна".

В "Спецтехноэкспорте" заявили, что в ноябре 2017 года подали в СБУ встречную жалобу на ГФС, после чего было открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В начале этого года НАБУ получило разрешение на изъятие секретных контрактов заключенных "Спецтехноэкспортом" в течение 2009-2018 годов с Правительством Индии. В частности речь идет и о документах, в которых фигурирует ООО "Картер Групп".

Еще в ноябре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что "Спецтехноэкспорт" "вымыл 200 миллионов оборонного бюджета".

Как сообщал УНИАН, руководство украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в концерн "Укроборонпром" и занимается импортом и экспортом вооружения, якобы незаконно вывело за рубеж два миллиона долларов с контракта на 400 миллионов по модернизации индийских военных самолетов.