Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США - The Washington Post

По данным издания, опасения Зеленского связаны с намерением властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, опасения Зеленского связаны с намерением властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как отмечается, советники Зеленского рассматривают интерес Белого дома к этому расследованию как «внутреннее дело США».

При этом соратники избранного президента Украины намерены не допустить того, чтобы это отвлекало Зеленского от повестки дня.

Ранее сообщалось, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев.

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Как сообщал УНИАН, американское издание The New York Times проинформировало, что Джулиани, который намеревался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, отменил визит.

По данным издания, причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году.

В свою очередь Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

Ранее издание The New York Times написало, что Джулиани в ближайшие дни планировал посетить Киев и встретиться с Зеленским. Издание отмечало, что Джулиани якобы намеревался призвать Зеленского к тому, чтобы в Украине продолжали расследовать вопросы, которые, по утверждениям союзников Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых заинтересован Трамп.

Один из этих вопросов касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Второй касается сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Хантер Байден был членом совета директоров газовой компании, которой владеет украинский бизнесмен Николай Злочевский, Burisma Holdings Limited.

Издание отмечало, что цель поездки Джулиани в Киев заключалась в том, чтобы дискредитировать расследование Мюллера и потенциально нанести вред Джозефу Байдену, который сейчас является фаворитом на выдвижение кандидатом в президента США в 2020 году от Демократической партии.