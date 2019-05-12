Меньше возможностей попасть в большую политику: астролог сделал прогноз для Надежды Савченко

По словам Росса, Савченко едва ли сможет вновь стать народным депутатом по итогам очередных парламентских выборов.

11 мая свой 38-ой день рождения отмечает народный депутат Надежда Савченко. Астролог Влад Росс составил гороскоп для Надежды Савченко.

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"Судя по ее годовому гороскопу, который включится как раз 11 мая, весьма сомнительно, что политическая карьера Савченко будет складываться успешно. В годовом гороскопе нардепа Солнце расположилось в Четвертом Доме, а это - отнюдь не Доме карьеры. Это значит, что возможно существенное сокращение возможностей для нее реализовать себя в политике или достичь каких-либо успехов в этой сфере", - отметил астролог в комментарии Главреду.

По его словам, пройти в парламент со своей партией или каким-то политическим проектом Надежде Савченко будет весьма сложно.

"Однако звезды будут способствовать Савченко в плане обучения, познания и саморазвития в ближайший год. Если она решит получить еще одно высшее образование, это увенчается успехом и принесет пользу. По гороскопу политика видно, что она будет усиленно учиться. В любом случае, она будет очень привязана к каким-то чтениям, к познанию чего-то нового", - уточнил эксперт.

Кроме того, Росс отмечает, что новый год в жизни Савченко с большой вероятностью ознаменуется ее полным преображением. Это будет касаться и внешности, и ее внутреннего мира.

Он также заверил, что Савченко более не грозят новые уголовные дела или тюрьма.

"Эта страница в ее жизни уже перевернута. Савченко выпустили бы из-под стражи в любом случае, даже если бы Порошенко оставался у власти. К слову, по моим прогнозам, в мае также выпустят из тюрьмы и Александра Ефремова", - резюмировал он.