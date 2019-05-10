Церковные страсти: Епифаний заявил, что возвращение КП - потеря томоса

Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает потерю томоса, говорит Епифаний.

Возврат к прежней структуре Украинской православной церкви Киевского патриархата будет означать потерю томоса и всех достижений церковной независимости.

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью LB.ua.

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"... в условиях после объединения и получения томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора, которая в свое время дала жизнь, дыхание, – может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.

Епифаний добавил, что Объединительный собор не состоялся бы, если бы Киевский патриархат не решил прекратить свою деятельность, отменить Устав и уставные органы и присоединиться к создаваемой Православной церкве Украины.

"Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора 15 декабря 2018 г., в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат – неправильно", - пояснил митрополит.

Он добавил, что Киевский патриархат стал предтечей получения томоса об автокефалии украинской православной церкви, а патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы украинская церковь стала независимой.

Напомним, СМИ сообщали, что Филарет захотел восстановить УПЦ КП и возглавить церковь вместо Епифания. Также патриарх заявлял, что Киевский патриархат все еще существует.