Политолог: игра вокруг даты инаугурации касается не только будущего парламента

Политолог уточнил, что в случае роспуска, выборы в Раду пройдут в августе, и это будет "период медового месяца и на пике рейтингов Зеленского".

В случае проведения инаугурации Владимира Зеленского до 27-го мая Верховную Раду будет легче распустить. После этой даты решение о роспуске парламента действительно будет очень сложно отстаивать в судах. Поэтому весь диалог сегодня не о дате инаугурации, а диалог о возможности роспуска Рады.

Об этом рассказал политолог Руслан Бортник, передает Главред.

Читайте такжеЕС предложил Зеленскому совершить первый визит в Брюссель

"На встрече с главами фракций, которая состоялась в минувшую субботу, Владимир Зеленский ничего не пообещал депутатам. Если бы он сказал четко, что не собирается распускать Раду, то скорей всего инаугурация прошла в любое число, начиная с 18-го и до 27 мая. Но Зеленский сыграл в умную игру. Сказал, что он в полной мере еще не президент. В ответ фракции сыграли с ним в ту же игру. Мол, мы же не уполномочены принимать решение за всех депутатов, нам нужно посоветоваться", - объяснил политолог.

"Когда выборы были разведены в разное время, то особых дискуссий о дате инаугурации не было, это не имело электорального смысла. Более того, раньше парламент пытался каким-то образом угодить новому президенту – максимально быстро назначить дату инаугурации, чтобы не иметь конфликта с вновь избранным президентом. Сейчас же ситуация наоборот – от даты инаугурации зависит роспуск парламента, зависит старт парламентской избирательной кампании и позиции сторон в этой кампании", - высказал мнение Бортник.

Политолог уточнил, что в случае роспуска, выборы в Раду пройдут в августе, и это будет "период медового месяца и на пике рейтингов Зеленского".

"Это означает, что, скорей всего, следующая парламентская коалиция и правительство будут пропрезидентскими. А проводить в один год президентские и парламентские выборы нельзя. Потому, что с вероятностью в 80 процентов у нас будет всегда пропрезидентская коалиция, правительство. И де-факто – пропрезидентская республика, несмотря на конституционную норму о парламентско-президентской республике. И это большая проблема, этот процесс нужно разводить", - подчеркнул Бортник.

В то же время политолог считает, что если выборы пройдут вовремя, то это уже будет конец октября, начнется отопительный сезон, пройдет полгода президентства, два раза по сто дней. И уже накопятся проблемы у самого Зеленского, рейтинги просядут.

"И в парламенте, конечно, будет мощная партия Зеленского. Но ей для формирования коалиции необходимы будут партнеры. И правительство будет очень сильно коалиционным. И поэтому игра вокруг даты инаугурации касается не только будущего парламента. Это игра вокруг всей модели управления Украины на следующие пять лет", резюмировал Руслан Бортник.