Общественный активист возглавил департамент госзакупок в Минэкономики

Об этом сообщил заместитель министра экономики Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

Замминистра объяснил назначение активиста на должность тем, что Стародубцев "доказал, что может запускать значительные национальные проекты, имеет экспертизу в отрасли, пользуется уважением основных игроков".

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Замглавы Минэкономики также уточнил, что формальное оформление Стародубцева займет еще около двух недель.

Отмечается, что новый глава департамента госзакупок должен заняться реорганизацией этого подразделения вместе с волонтерами, координировать изменения законодательства, создать нормативную базу для электронных закупок и расширить сферы их применения.

Как сообщал УНИАН, ранее сын председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, 24-летний Антон Пашинский, был назначен новым топ-менеджером "Спецтехноэкспорта".