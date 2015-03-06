24-летний сын нардепа Пашинского руководит торговлей украинской оборонки - СМИ

Как выяснил Forbes, сын нардепа возглавил второй департамент государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» государственного концерна «Укроборонпром», которое ведет, в частности, военные контракты Украины с Северным Суданом на десятки миллионов долларов.

Отмечается, что профильного образования у нового топ-менеджера нет: Пашинский-младший – выпускник Киевского национального экономического университета им. Гетьмана.

Forbes связался с Пашинским-младшим через Facebook. На вопрос о занимаемой должности Пашинский-младший ответил лаконично: «Ходил в отдел кадров для уточнения. Я – начальник департамента контрактов №2».

По остальным вопросам напрямую он отказался общаться, ссылаясь на корпоративные правила госконцерна.

«Не хочу, чтобы из моего места работы кто-то делал сенсацию, но согласно нашим положениям, общаться с журналистами без согласования концерна «Укроборонпром» я права не имею», – написал он.

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В то же время его отец – глава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Пашинский – назвал информацию о трудоустройстве своего сына в «Спецтехноэкспорт» «фантазией».

«Человек, который представился моим сыном, дал ошибочную информацию. Очень жаль, что журналисты дают неправдивую информацию – про какие-то миллиарды гривен, департаменты «Укроборонпрома». Мой сын не работает во втором департаменте «Укроборонпрома», – сказал он.

Позвонив после этого еще раз в приемную «Спецтехноэкспорта» и попросив соединить с департаментом Антона Сергеевича Пашинского, журналист Forbes услышал, что тот находится в командировке до 27 февраля.

«Надо отдать должное, молодой человек честно признался, что вообще не разбирается в экспорте-импорте вооружений. Попросил ввести его в курс дела. Вот, вводим не спеша, пока СБУ проверяет его на возможность допуска к гостайне», – на условиях анонимности рассказал источник в компании.

«Спецтехноэкспорт» – торговый агент в структуре ГК «Укроборонпром», который продает украинскую технику на экспорт и закупает за рубежом недостающие в Украине образцы. Значимость и объем контрактов «Спецтехноэкспорта» выросли пропорционально возросшим военным потребностям Украины.