Грузинская модель: эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы при Зеленском

Политолог полагает, что новый президент Украины не может пойти на уступки россиянам, поскольку это будет политическим самоубийством.

При новом президенте Украины Владимире Зеленском отношения между Украиной и РФ будут развиваться по «грузинской модели», направленной на замораживание конфликта.

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Такое мнение в комментарии «Главреду» высказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк. По его мнению, в нашей, стране, как и в Грузии, будет взят курс на замораживание конфликта.

Политолог полагает, что новый президент Украины не может пойти на уступки россиянам, поскольку это будет политическим самоубийством.

«Скорее всего, сам Зеленский не будет трогать Россию по собственной инициативе…», — заявил Октисюк.

Эксперт считает, что в дальнейшем победитель выборов 2019 будет избегать резких высказываний в сторону РФ, как это делал еще действующий президент Петр Порошенко, и "это позволит снизить градус напряжения на фоне церкви, языка, темы гуманитарной политики".

«А у нас сложится грузинская модель взаимоотношений с Россией. Зеленского обвиняли в пророссийской позиции, и то же самое говорили про политиков, которые пришли к власти в Грузии. Но там разворота в сторону России не произошло. У нас тоже будет курс на замораживание конфликта», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявляет о подготовке «нескольких ходов» в ответ на инициативы России о паспортизации жителей оккупированной части Донбасса.