Зеленский заявил о подготовке "нескольких ходов" в ответ на паспорта РФ для жителей ОРДЛО

По словам новоизбранного президента, предложения пока готовятся и будут обнародованы позже.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявляет о подготовке «нескольких ходов» в ответ на инициативы России о паспортизации жителей оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеЗеленский на сегодняшней встрече с депутатами будет предлагать дату инаугурации на 19 мая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у него предложения в парламент относительно инициатив России о выдаче российских паспортов жителям ОРЛДО.

«Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными - такими, какими мы есть , молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве подчеркивают, что нормативно-правовые акты РФ, как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.