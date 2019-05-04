На встрече с Зеленским были представители почти всех фракций, кроме "радикалов" – нардеп

Обсуждались даты инаугурации 19 или 28 мая. Фракции до 13-14 мая должны определиться со своими позициями.

На встрече в Верховной Раде с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским присутствовали представители практически всех фракций, кроме Радикальной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после встречи сопредседатель группы "Возрождение" Виктор Бондарь.

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"Не было Тимошенко, не было Ляшко, Тимошенко был заместитель Иван Крулько, от Ляшко вообще никого не было... "Народный фронт" - был Тетерук и Геращенко, от Порошенко была Ирина Геращенко и заместитель руководителя фракции", - сказал народный депутат.

По его словам, обсуждалась дата инаугурации - 19 или 28 мая, и возможно ли успеть подготовить инаугурацию на 19 мая, учитывая, какое количество иностранных гостей должно там присутствовать.

"Совершенно верно ставил вопрос Зеленский, что нет времени тянуть, 19 уже надо начинать работать и не затягивать инаугурацию", - отметил Бондарь.

"Дважды, трижды ходили по кругу: какую же дату определить - 19 или 28? И в итоге большинство руководителей фракций сказали, что им надо с фракциями советоваться. И 14 числа уже будет общее решение, на какую дату более или менее достоверно выйти", - заявил сопредседатель группы «Видродження».

На вопрос, почему речь идет о 28 мая, он ответил, что это будет пленарный вторник.

"Большинство руководителей фракций честно говорили, что у депутатов вопрос: до 27 числа ... если мы этот рубеж переходим, то после 27 вроде президент не имеет права распустить Раду. И поэтому большинство подводили Зеленскому к тому, что 28 числа более или менее для всех была бы такая дата, чтобы депутаты спокойно голосовали и чувствовали, что изменений не произойдет в плане роспуска Рады", - пояснил Бондарь.

По его мнению, не исключено, что депутаты поддержат и дату 19 мая.

В свою очередь, председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сообщил, что руководители и представители фракций приняли во внимание предложенную Зеленским дату инаугурации 19 мая и пообещали вечером 13 мая или же утром 14 мая на заседании своих фракций принять решение.

"И 14 числа постановление о назначении даты инаугурации президента Украины будет проголосовано в зале Верховной Рады", - заверил Новинский.