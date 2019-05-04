Украинский паспорт опередил российский по возможностям путешествия по миру - Порошенко

Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 страны мира.

Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествия по миру.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter со ссылкой на данные мирового рейтинга Passport Index 2019.

«Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира. Горжусь, что мы укрепили статус украинского гражданства», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для граждан Украины, которые осуществляют краткосрочные поездки в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

Согласно условиям, украинцы не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать цель своей поездки.