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Глава представительства ЕС не видит каких либо угроз для безвизового режима с Украиной

11:08, 25 апреля 2019
Политика
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Мингарелли призвал усилить антикоррупционную деятельность / фото УНИАН

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли не видит каких либо угроз для безвизового режима с Украиной в связи с избранием нового президента страны.

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Об этом Мингарелли сообщил в ходе конференции Европейской Бизнес Ассоциации об ожиданиях бизнеса от нового президента Украины.

«Я не вижу каких либо угроз для безвизового режима», - сказал Мингарелли.

В то же время он подчеркнул, что новому руководству необходимо продолжить реформы, которые осуществлялись последние 4 года, сохранить макрофинансовую стабильность, усилить антикоррупционную деятельность.

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Теги: #безвиз#Хюг Мингарелли