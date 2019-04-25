Глава представительства ЕС не видит каких либо угроз для безвизового режима с Украиной
11:08, 25 апреля 2019Политика
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В то же время он призвал новое руководство страны продолжить начатые реформы, сохранить финансовую стабильность страны.
Мингарелли призвал усилить антикоррупционную деятельность / фото УНИАН
Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли не видит каких либо угроз для безвизового режима с Украиной в связи с избранием нового президента страны.
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Об этом Мингарелли сообщил в ходе конференции Европейской Бизнес Ассоциации об ожиданиях бизнеса от нового президента Украины.
«Я не вижу каких либо угроз для безвизового режима», - сказал Мингарелли.
В то же время он подчеркнул, что новому руководству необходимо продолжить реформы, которые осуществлялись последние 4 года, сохранить макрофинансовую стабильность, усилить антикоррупционную деятельность.
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