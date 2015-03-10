Bloomberg: Почему убийство Немцова повесили на чеченцев?

Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Почему убийство Немцова повесили на чеченцев?», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишет, что Кремль уже сформировал версию об убийстве давнего оппонента президента Владимира Путина, Бориса Немцова. Основной подозреваемый – это чеченец, который якобы решил наказать Немцова за то, что он защищал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные во французском еженедельнике Charlie Hebdo.

Но в этой истории есть очевидные недостатки. И в первую очередь это то, что Немцов не был антиисламским радикалом. Если уж на то пошло, официальная версия об убийстве указывает скорее на то, что Кремль и его союзники в Чечне принимали в этом участие.

На выходных было задержано пять человек по подозрению в организации и совершении убийства Немцова. Все они являются выходцами из Чечни, в прошлом мятежного региона российского Северного Кавказа, которым сейчас, как своей персональной вотчиной, управляет Рамзан Кадыров, бывший полевой командир сепаратистов, который перешел на другую сторону в 1999 г. и стал верным союзником Путина. Один из пяти, Заур Дадаев, признался, что был главным исполнителем убийства.

За время правления Путина российские прокуроры часто определяли «чеченский след» в громких убийствах: правительству было удобно обвинять в совершении преступлений жителей наиболее беспокойного региона страны. После войн в Чечне, которая хотела отделиться в 1990-х и 2000-х годах, когда погибли тысячи российских солдат, чеченцы стали крайне непопулярными в России.

В 2006 г. меня вызвали в качестве свидетеля по делу трех чеченцев, которых обвиняли в убийстве Пола Хлебникова в 2004 г., главного редактора российской версии журнала Forbes, где я работал издателем в момент его смерти. Прокурор утверждал, что этих чеченцев направил бывший чеченский полевой командир, о котором Хлебников написал нелестную книгу. Поскольку книга была опубликована в 2003 г., а Хлебников никогда не принимал никаких мер безопасности в этот период, я сказал, что, по моему мнению, связь была неправдоподобной. Суд позже оправдал троих мужчин.

Чеченцев осудили и за организацию в 2006 г. убийства журналистки Анны Политковской, чьи репортажи о Чечне были противоречивыми, но не более чем репортажи многих других журналистов. Я до сих пор не понимаю, каким мог быть мотив.

В случае с Немцовым, как сообщил источник, близкий к следствию, информационному агентству «Росбалт», показания Дадаева касались якобы антиисламской политики Немцова. Об этом написал в Instagram и чеченский лидер Кадыров, который лично знает Дадаева. (Подозреваемый служил в подразделении чеченского спецназа, мужественно боролся с сепаратистами и был награжден российскими медалями за свою службу) «Все, кто знает Заура, говорят, что он – глубоко верующий человек, – написал Кадыров, – и его, как и всех мусульман, потрясли действия Charlie и комментарии в защиту опубликованных ими карикатур».

Друзья Немцова считают, что в это объяснение сложно поверить. «Немцов ни разу ни сказал ничего плохого об исламе», – Илья Яшин, политический активист, который выступает против Путина, написал на Facebook. «Конечно, он критиковал террористов, расстрелявших сотрудников Charlie Hebdo, но многие общественные деятели делали это намного громче и жестче». Владимира Милова, близкого союзника Немцова, который с ним сотрудничал, эта версия также не впечатлила. «Немцов всегда осторожно говорил об исламе», – написал он в LiveJournal. «Когда мы, некоторые из его коллег из оппозиционных организаций, гораздо более жестко выражали свое мнение, он всегда останавливал нас, говоря, что мы должны быть терпимее... У чеченцев не было никакого серьезного мотива убить его».

Я только раз натолкнулся на мнение Немцова о теракте в Charlie Hebdo – это был пост на сайте радио «Эхо Москвы». «Когда некоторые пишут, что карикатуристы сами виноваты, поскольку оскорбили пророка Мухаммеда, они оправдывают убийство», – писал он. «Ислам – это молодая религия, которая все еще находится в Средневековье, и борьба с исламской инквизицией будет долгой».

Это могло бы показаться оскорбительным для фанатика, но, учитывая полное отсутствие политкорректности в российских СМИ, из-за своих комментариев Немцов не попал бы в список топ-100 мишеней для джихадистов.

Важно отметить, что до недавнего времени Дадаев преданно служил Кадырову. Поэтому, возможно, винить стоит Кадырова, который на самом деле утверждал, что карикатуристы Charlie Hebdo сами виноваты в своей смерти, поскольку насмехались над пророком. Тем не менее, учитывая то, что Москва предоставляет ему финансовую помощь, он бы, наверное, не рискнул заказать убийство политика в нескольких сотнях метров от Кремля – если только он не был уверен, что он останется безнаказанным. Возможно, это было всего лишь совпадением, что Путин подписал вчера указ о награждении Кадырова орденом «За заслуги» «за достижения в его работе и активную роль в общественной деятельности». Президента России, похоже, совсем не смутило то, что он наградил человека, который называл подозреваемого в убийстве Немцова, после его ареста, «бесстрашным, мужественным военнослужащим».

Наверное, можно с уверенностью сказать, что до тех пор, пока Кадыров будет управлять Чечней для Путина, у российского лидера будет нескончаемая армия верных ему головорезов, которых можно отправлять туда, где Россия официально не участвует в боевых действиях, будь то российская столица или восточная Украина. (Есть хорошо обоснованные доклады о том, что бойцы Кадырова помогают повстанцам в Украине).

Убийство противника Путина с помощью подчиненного Кадырова, вероятно, сблизило правителя и вассала. Враги Путина – это и враги Кадырова, в конце концов. Но не стоит предполагать, что они совместно ведут гибридную войну на улицах Москвы. Их сторонники сразу скажут, что это всего лишь совпадение. У чеченцев кровь горячая, знаете ли.